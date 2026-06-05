Google pagará millones a SpaceX por computación en la nube

Qué pasó: Google firmó un acuerdo multimillonario de servicios en la nube con SpaceX para arrendar potencia de procesamiento avanzada.

Por qué importa: El pacto asegura el suministro de infraestructura crítica para el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial competitiva.

El dato clave: La tecnológica desembolsará 920 millones de dólares mensuales a cambio de acceso a 110.000 componentes de computación Nvidia.

Google asegura supercomputación de Nvidia mediante un acuerdo con SpaceX

La gigante tecnológica Google selló una alianza estratégica masiva de infraestructura digital con la compañía aeroespacial SpaceX. Mediante este contrato, el motor de búsqueda asegura el acceso continuo a una red masiva de hardware de última generación optimizado para tareas complejas de procesamiento de datos.

La transacción fue oficializada ante la Comisión de Mercado y Valores de EE.UU. (SEC). SpaceX proveerá servicios en la nube respaldados por unos 110.000 componentes especializados de Nvidia, los cuales abarcan procesadores avanzados y chips de memoria indispensables para el entrenamiento de modelos de computación y sistemas autónomos.

Plazos financieros de la alianza y la inminente salida a bolsa de Elon Musk

El millonario acuerdo establece pagos mensuales fijos de 920 millones de dólares desde octubre de 2026 hasta junio de 2029. No obstante, SpaceX, liderada por Elon Musk, deberá garantizar la entrega total de las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) antes del 30 de septiembre de 2026 para evitar penalizaciones o la disolución del trato.

Este movimiento comercial replica el esquema financiero pactado recientemente con la firma de inteligencia artificial Anthropic. Asimismo, el anuncio se genera apenas una semana antes del debut de SpaceX en el índice bursátil Nasdaq, una oferta pública inicial con la que planea recaudar cerca de 75.000 millones de dólares.