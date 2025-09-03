Gran horno de pizza de leña es la novedad de un negocio en Tuscaloosa

3 de septiembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.
Los negocios a lo largo de “The Strip” y en todo Tuscaloosa se están preparando para el primer partido en casa de la Universidad de Alabama este sábado contra Louisiana Monroe.
Crimson Tap House, anteriormente conocido como World of Beer, adquirió un gigantesco horno de pizza de leña de 6,000 libras. El copropietario, Will Turner, comentó que esta adquisición forma parte de la expansión de su menú y de la mejora del ambiente para los días de partido en la nueva temporada.
“Es una gran diferencia. Rediseñamos completamente todo nuestro menú y ahora podemos incorporar la pizza. Nos hubiera gustado que llegara un poco antes, pero aquí estamos. Hacemos nuestra propia masa, nuestra propia salsa de pizza en el local, y usamos el mejor queso del mercado. Simplemente buscamos ofrecer algo nuevo”, dijo Turner.
El horno de pizza de leña está casi listo para encenderse. Turner indicó que el objetivo es que esté operativo para el segundo partido en casa de la temporada de Bama, contra Wisconsin.