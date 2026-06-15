Grandes Ligas de Béisbol vuelven a Birmingham en Juneteenth

Qué pasó: Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) regresan a la región con eventos infantiles y el 3.er Clásico Anual Este-Oeste por la celebración de Juneteenth.

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) regresan a la región con eventos infantiles y el 3.er Clásico Anual Este-Oeste por la celebración de Juneteenth. Por qué importa: La iniciativa fomenta el deporte infantil local e integra a leyendas históricas del béisbol con la comunidad en un entorno histórico emblemático.

La iniciativa fomenta el deporte infantil local e integra a leyendas históricas del béisbol con la comunidad en un entorno histórico emblemático. El dato clave: El periodo oficial de inscripción para asegurar entradas de cortesía a los partidos cierra de forma definitiva el miércoles 17 de junio a las 11:59 PM.

Clásico Este-Oeste de la MLB y clínicas infantiles de béisbol

Las Grandes Ligas de Béisbol vuelven a tener presencia en el histórico Rickwood Field de Birmingham. Papa Jack Youth Baseball, organización afiliada a la NSLM, confirmó las fechas del esperado Clásico Este-Oeste, pactado para celebrarse en el marco conmemorativo de Juneteenth el próximo viernes 19 de junio de 2026.

Las jornadas contarán con un fuerte despliegue de actividades comunitarias orientadas a la formación de nuevas promesas. Los días 18 y 19 de junio se implementarán dinámicas de destreza técnica auspiciadas por personal de la MLB, brindando a niños y jóvenes un acceso directo al rey de los deportes en el estado de Alabama.

Eventos en Willie Mays Park y el esperado Derby de Jonrones

El cronograma arranca formalmente el jueves 18 de junio en Willie Mays Park con la eliminatoria oficial de Pitch, Hit & Run para categorías de 7 a 14 años de edad. Al día siguiente, el campamento PLAYBALL recibirá a menores de entre 8 y 12 años en Rickwood Field, ofreciendo traslados hacia Legion Field tras el término de las dinámicas.

El plato fuerte comenzará el viernes al mediodía con un Derby de Jonrones seguido por el partido estelar coordinado por los capitanes de equipo CC Sabathia y Chris Young. Las plantillas contarán con figuras emblemáticas de las Mayores como Prince Fielder, Matt Kemp, Justin Upton y Nick Swisher.