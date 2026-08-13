Guantes eléctricos para el ICE desatan fuerte rechazo

El gobierno estadounidense aprobó una partida económica para dotar a los agentes migratorios con armamento de descargas eléctricas al contacto.

Congresistas demócratas y organizaciones civiles exigen recortar el presupuesto federal para detenciones tras calificar la medida de innecesaria y cruenta.

El contrato adjudicado por el Departamento de Seguridad Nacional contempla una inversión de 20 millones de dólares para adquirir el modelo de guantes CTG-5.

Rechazo legislativo a la dotación de guantes de descarga para el ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adjudicó una licitación de 20 millones de dólares destinada a equipar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con los dispositivos CTG-5. Estos equipamientos incorporan electrodos en la palma diseñados para infligir pulsos de dolor directo al contacto táctil.

Organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas, entre ellos Delia Ramírez y Maxwell Alejandro Frost, solicitaron de inmediato frenar la entrega de recursos económicos. Ambos representantes calificaron el gasto como un exceso e impulsan propuestas para restringir los fondos de detención migratoria.

Creciente escrutinio sobre los operativos y tácticas de control migratorio

La medida ocurre en medio de un clima de tensiones provocado por recientes incidentes mortales vinculados a procedimientos de control en Texas y Maine. Líderes comunitarios, como Kica Matos del NILC y Jorge Torres de la NDLON, señalan que el uso de estas herramientas incrementa los riesgos para la población.

Por su parte, las autoridades federales defienden la incorporación del armamento considerándolo un recurso de desescalada en las labores operativas diarias. No obstante, las protestas ciudadanas y los llamados a reformar la gestión de la agencia continúan acumulándose a nivel nacional.