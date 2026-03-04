Guardia de prisión federal acusado de agredir sexualmente a siete reclusas

4 de marzo de 2026 – CONDADO DE PICKENS, Alabama – Agencias.

Un oficial correccional de una prisión federal de Alabama, ha sido acusado de múltiples cargos relacionados con la agresión sexual de siete reclusas.

Según la acusación federal, Felix Sylvester Wilder, de 37 años, ha sido acusado de ocho cargos de privación de derechos bajo apariencia de ley, derivados de la presunta agresión a siete reclusas.

Los documentos judiciales dijeron que los incidentes ocurrieron en la Institución Correccional Federal (FCI) Aliceville en el condado de Pickens entre mayo de 2022 y septiembre de 2024.

Wilder está acusado de violar los derechos civiles de esas siete mujeres que fueron encarceladas en FCI Aliceville, mientras él estaba de servicio como oficial correccional.

Los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos dicen que una condena por estos cargos conllevaría una pena máxima de cadena perpetua.