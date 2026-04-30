Guardia de seguridad acusado tras presuntamente disparar y matar a un hombre

30 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un guardia de seguridad acusado de disparar y matar a un hombre cerca de la estación de autobuses Greyhound ha sido acusado.

Según la policía de Birmingham, poco antes de las 6 p.m. del domingo 26 de abril, los agentes respondieron a un reporte de una persona herida de bala en el bloque 1800 de Morris Avenue.

Al llegar, los agentes encontraron a Angelo Herbert Hill, Jr., de 46 años y residente de Valdosta, Georgia, con una aparente herida de bala. Fue trasladado al Hospital de la UAB, donde falleció.

La policía de Birmingham informó que la investigación preliminar reveló que Hill estaba discutiendo con un guardia de seguridad. La discusión se tornó violenta y el guardia, identificado como Christopher Jarrett, de 46 años, disparó y mató a Hill. Jarrett se encontraba de servicio.

Según la policía, Jarrett fue detenido en el lugar de los hechos. Ha sido acusado de homicidio involuntario y se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Por el momento, no está claro si Jarrett trabajaba para Greyhound ó si era un contratista secundario.