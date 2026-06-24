Guardia Nacional abate a seis sicarios en Michoacán

Qué pasó : Elementos de la Guardia Nacional neutralizaron a seis presuntos integrantes del crimen organizado tras un intenso tiroteo registrado en el municipio de Uruapan.

: Elementos de la Guardia Nacional neutralizaron a seis presuntos integrantes del crimen organizado tras un intenso tiroteo registrado en el municipio de Uruapan. Por qué importa : El enfrentamiento expone la severa crisis de seguridad en Michoacán, una entidad clave afectada por las sangrientas disputas territoriales entre múltiples carteles de la droga.

: El enfrentamiento expone la severa crisis de seguridad en Michoacán, una entidad clave afectada por las sangrientas disputas territoriales entre múltiples carteles de la droga. El dato clave: Las autoridades federales lograron detener a un sospechoso y confiscaron tres vehículos, equipo de comunicación táctico y siete rifles de asalto de uso exclusivo militar.

Enfrentamiento armado entre la Guardia Nacional y civiles en Uruapan

Un tiroteo que se prolongó por más de diez minutos dejó un saldo de seis presuntos delincuentes muertos en las inmediaciones del poblado de Jujutacato. El choque armado inició cerca de las 04:00 horas, cuando las fuerzas del orden detectaron un convoy sospechoso de tres camionetas.

Durante la sorpresiva interrupción armada, los uniformados contuvieron el ataque de doce pistoleros que se desplazaban por la localidad. Además del abatimiento de la mitad del grupo agresor, las autoridades confirmaron el arresto de un civil, mientras que los demás huyeron hacia la zona boscosa.

La disputa de los 16 carteles del narcotráfico en México

La Fiscalía de Michoacán reportó que los cuerpos de los occisos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación oficial. Este hecho violento se enmarca en un escenario crítico para este territorio de México, donde operan activamente al menos 16 carteles del narcotráfico.

Específicamente en la demarcación económica de Uruapan, organizaciones criminales rivales como el CJNG, Los Viagras, Los Reyes y Los Caballeros Templarios mantienen disputas frontales. Su principal objetivo es controlar la producción de metanfetamina y perpetrar extorsiones contra los productores locales de aguacate.