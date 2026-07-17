Guatemala reporta múltiples réplicas y emergencias tras terremoto en México

- Guatemala ha registrado 42 réplicas y atendido 58 emergencias debido a un fuerte terremoto originado en México.
- El movimiento de magnitud 7.4 impactó infraestructuras en el occidente del país y activó protocolos de respuesta nacional.
- Se reportaron daños en carreteras, 14 escuelas y 12 edificios públicos, además de olas preventivas de tsunami.
Guatemala bajo alerta tras sismo de magnitud 7.4 frente a sus costas
Las autoridades de protección civil confirmaron la ocurrencia de al menos 42 réplicas significativas. El sismo principal, de magnitud 7.4, tuvo su epicentro en México, cerca de la frontera con Guatemala.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó inmediatamente el Plan Nacional de Respuesta. Las incidencias registradas obligaron a mantener la alerta institucional anaranjada en todo el territorio nacional.
Daños estructurales y alertas preventivas en el litoral guatemalteco
Edwin Rojas, director del Insivumeh, detalló que el terremoto fue provocado por la subducción entre las placas de Cocos y del Caribe. El fenómeno generó variaciones en el oleaje de hasta 34 centímetros.
Aunque no hubo víctimas mortales, una persona fue hospitalizada y 11 evacuadas. El reporte oficial incluye 14 escuelas y 12 edificios públicos con agrietamientos, así como derrumbes en tres carreteras importantes.
¿Cuántas réplicas se registraron en Guatemala tras el sismo?
Se han contabilizado al menos 42 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4, lo que mantiene en alerta a los sistemas de monitoreo oficiales.
¿Dónde fue el epicentro del terremoto sentido hoy en Guatemala?
El epicentro se localizó en las costas del océano Pacífico, en territorio de México, pero muy cerca de la frontera con Guatemala, donde causó daños estructurales.