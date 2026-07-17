Guatemala reporta múltiples réplicas y emergencias tras terremoto en México

Guatemala ha registrado 42 réplicas y atendido 58 emergencias debido a un fuerte terremoto originado en México.

El movimiento de magnitud 7.4 impactó infraestructuras en el occidente del país y activó protocolos de respuesta nacional.

Se reportaron daños en carreteras, 14 escuelas y 12 edificios públicos, además de olas preventivas de tsunami.

Guatemala bajo alerta tras sismo de magnitud 7.4 frente a sus costas

Las autoridades de protección civil confirmaron la ocurrencia de al menos 42 réplicas significativas. El sismo principal, de magnitud 7.4, tuvo su epicentro en México, cerca de la frontera con Guatemala.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó inmediatamente el Plan Nacional de Respuesta. Las incidencias registradas obligaron a mantener la alerta institucional anaranjada en todo el territorio nacional.

Daños estructurales y alertas preventivas en el litoral guatemalteco

Edwin Rojas, director del Insivumeh, detalló que el terremoto fue provocado por la subducción entre las placas de Cocos y del Caribe. El fenómeno generó variaciones en el oleaje de hasta 34 centímetros.

Aunque no hubo víctimas mortales, una persona fue hospitalizada y 11 evacuadas. El reporte oficial incluye 14 escuelas y 12 edificios públicos con agrietamientos, así como derrumbes en tres carreteras importantes.