Guatemalteco acusado de morder a un agente del ICE durante una parada de tráfico

Guatemalteco acusado de morder a un agente del ICE durante una parada...

9 de enero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un gran jurado federal en Huntsville acusó a un guatemalteco de agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., según anunció el fiscal federal Prim F. Escalona.

Una acusación formal de un cargo presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. acusa a Antonio Juan-Juan, de 30 años, de agredir violentamente a un agente federal. Según documentos judiciales, Juan-Juan mordió a un agente del ICE durante una parada de tráfico en el condado de DeKalb.

El ICE llevó a cabo la investigación, junto con la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb. El fiscal federal adjunto Brett A. Janich está a cargo del caso.

La pena máxima por el delito imputado es de ocho años de prisión.

Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.