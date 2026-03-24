Guayaquil se convierte en una ciudad fantasma por el toque de queda en Ecuador

24 de marzo de 2026 – Guayaquil (Ecuador) – EFE.

Las calles de Guayaquil lucen desoladas al iniciar el horario de restricción de movilidad que rige en cuatro provincias de Ecuador con altos índices de criminalidad. Esta medida de seguridad busca retomar el control del orden público en zonas estratégicas donde la violencia ha escalado recientemente. Durante las inspecciones nocturnas las autoridades policiales y militares vigilan los puntos de acceso principales para evitar el desplazamiento de grupos delictivos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

La Policía Nacional ha desplegado operativos en veinte sectores clave de la ciudad de Guayaquil para inspeccionar vehículos y ciudadanos que circulan entre las once de la noche y las cinco de la mañana. Uno de los controles más rigurosos se sitúa en el puente que conecta con los municipios de Samborondón y Durán con el fin de interceptar el traslado de sustancias ilícitas y armamento pesado. Los agentes de seguridad intentan contener la migración de delitos hacia horarios fuera del toque de queda para reducir las actividades de las bandas organizadas.

A pesar de la vigilancia constante la circulación de personas durante las horas prohibidas ha disminuido notablemente limitándose casi exclusivamente a trabajadores de sectores esenciales y personal sanitario. En las jornadas recientes se han reportado detenciones aisladas de individuos que intentaron evadir los puntos de control en motocicletas. Estos ciudadanos enfrentan procesos judiciales que podrían derivar en penas de prisión de uno a tres años por incumplir las disposiciones de movilidad establecidas por el Gobierno Nacional.

El Ministerio del Interior ha aclarado que el objetivo primordial de estas restricciones no es únicamente la reducción inmediata de los homicidios sino la ejecución de ataques directos contra objetivos criminales específicos. Gracias a esta estrategia de intervención se ha logrado la destrucción de campamentos y laboratorios utilizados para el almacenamiento de drogas y el ocultamiento de personas secuestradas. Las autoridades enfatizan la importancia de realizar estas operaciones de forma segura para evitar víctimas colaterales en las zonas de mayor conflicto.

Durante las patrullas nocturnas en los sectores más conflictivos del norte de la ciudad se percibe un ambiente de calma tensa donde los comercios permanecen abiertos pero sin clientes que atender. Grupos de militares recorren los callejones de barrios peligrosos realizando registros preventivos a los pocos transeúntes que se aventuran a salir de sus hogares. Estas acciones forman parte de un plan de contingencia mayor que busca desarticular las estructuras logísticas de las organizaciones delictivas que operan en la provincia del Guayas y regiones aledañas.

Desde que se implementó el toque de queda en las provincias de Los Ríos El Oro Santo Domingo y Guayas se han contabilizado miles de personas registradas y casi un millar de detenidos. La mayoría de los arrestos se deben a la violación de la restricción de movilidad terrestre mientras las fuerzas del orden mantienen la presión sobre los focos de inseguridad. Esta medida excepcional permanecerá vigente hasta finales de marzo como parte de los esfuerzos estatales por pacificar el país y reducir la impunidad de los grupos criminales.