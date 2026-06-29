Guía de Birmingham revela los tesoros ocultos de la ciudad

La escritora local Cherith Glover Fluker lanza una guía de turismo alternativo sobre la “Ciudad Mágica”.

La obra impulsa la exploración urbana descubriendo arte público y rincones poco conocidos por los viajeros tradicionales.

La publicación, editada por Reedy Press, cuenta con un formato de tapa blanda de 192 páginas.

Qué descubrir en la nueva guía de Birmingham

La editorial Reedy Press presentó oficialmente la guía turística titulada Secret Birmingham: A Guide to the Weird, Wonderful, and Obscure. Esta obra inédita fue redactada por la autora local Cherith Glover Fluker con la intención de mostrar una perspectiva diferente de la comunidad.

El manuscrito detalla joyas históricas que usualmente son ignoradas en los trayectos turísticos convencionales. Entre sus apartados se revelan planes antiguos para una estación de acoplamiento de dirigibles, esculturas dedicadas al chef Frank Stitt y un pacífico jardín japonés.

Relatos ocultos en el corazón de Alabama

La investigación explora leyendas urbanas singulares de la localidad, como la historia de Vulcano, la estatua de hierro fundido más grande del mundo. Asimismo, el libro fundamenta por qué la población es considerada la cuna nacional del Día de los Veteranos.

Esta propuesta literaria, ideal para lectores que disfrutan de plataformas de exploración como Atlas Obscura, invita a recorrer diversos barrios del estado de Alabama. El texto incluye puntos de profundo valor cultural, iglesias reubicadas en silencio y conexiones emocionales de la propia familia de la autora.