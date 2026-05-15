Guillermo Ochoa busca acercarse con 40 años a su sexto Mundial

15 de mayo de 2026 – México – EFE.

El portero mexicano Guillermo Ochoa expreso su total confianza en el director tecnico Javier Aguirre de cara al proximo torneo internacional que comenzara el 11 de junio. El experimentado guardameta de la Seleccion de Mexico resalto la capacidad del estratega para gestionar la presion mediatica y el entorno del equipo. Ochoa aseguro que la plantilla cree firmemente en el proyecto liderado por el Vasco Aguirre para alcanzar los objetivos planteados en esta justa mundialista.

Con 40 anos de edad, el actual futbolista del AEL Limassol de Chipre se prepara para afrontar su sexta Copa del Mundo en su carrera profesional. Esta no es la primera vez que el guardameta coincide con el entrenador nacional en el banquillo del Tri, ya que ambos formaron parte de la delegacion mexicana durante el certamen celebrado en Sudafrica 2010, una etapa que les dejo un aprendizaje significativo a ambos.

La trayectoria del arquero azteca en el torneo mas importante del futbol global incluye participaciones desde Alemania 2006, pasando por Sudafrica, hasta consolidarse como el guardameta titular indiscutible en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Segun las declaraciones del jugador, la evolucion del director tecnico ha sido notable, mostrando ahora una mayor madurez, experiencia y disfrute en comparacion con sus procesos anteriores al frente del conjunto tricolor.

El combinado nacional de futbol se encuentra actualmente concentrado afinando los ultimos detalles de su preparacion fisica y tactica antes del partido inaugural, donde la Seleccion de Mexico se medira ante su similar de Sudafrica. Este campeonato representara la tercera ocasion en la que Javier Aguirre asuma el mando del equipo mexicano en una justa de esta magnitud, tras haber dirigido previamente en la edicion de Corea-Japon 2002.

A pesar de los retos cronologicos, el exjugador de clubes europeos como el Ajaccio, Malaga, Granada y Standard de Lieja afirmo sentirse en optimas condiciones fisicas y mentales para competir al maximo nivel. Sin embargo, reconocio que la disputa por el puesto titular bajo los tres postes no sera sencilla ante la fuerte competencia interna que representan los arqueros Raul Rangel y Carlos Acevedo en la convocatoria actual.

El experimentado guardameta admitio que el proceso para mantenerse vigente en el futbol internacional ha tenido momentos de aislamiento, pero reitero su compromiso incondicional con el grupo. El portero afirmo que asumira con total profesionalismo el rol que le corresponda dentro de la alineacion, confirmando ademas que esta intensa etapa de preparacion marcara de forma definitiva el cierre de su ciclo con el equipo nacional.