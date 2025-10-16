Guitarrista original de KISS, Ace Frehley, muere a los 74 años

16 de octubre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El exguitarrista de la banda KISS, Ace Frehley, murió este jueves a la edad de 74 años. Su deceso se produjo después de un periodo de hospitalización a raíz de un percance que había sufrido varias semanas atrás.

La familia de Frehley emitió un comunicado a medios nacionales, expresando su profundo dolor y desolación. En el mensaje, aseguraron que el músico estuvo rodeado de cariño, oraciones y pensamientos de paz en sus momentos finales. Subrayaron que atesorarán sus recuerdos y su risa, y que celebran la fortaleza y la bondad que compartió con otros. Finalmente, indicaron que la magnitud de su pérdida es incalculable y que la memoria de Ace perdurará eternamente, al repasar sus impresionantes logros.

Antes de la declaración oficial de la familia, fuentes cercanas habían informado a TMZ que el guitarrista estaba ingresado en el hospital tras padecer un derrame cerebral. Este evento se habría originado por una caída en su estudio de grabación hace unas semanas, lo cual había provocado la suspensión de sus conciertos programados.

El icónico músico fue conectado a soporte vital y, según el medio de entretenimiento dedicado a celebridades, la familia tomó la difícil determinación de desconectar su respirador artificial. Tras la caída inicial, una publicación en su cuenta de Instagram había notificado que se encontraba estable, pero que, por indicación médica y “en contra de su voluntad”, se veía forzado a interrumpir sus giras. Poco después, otra publicación anunció la cancelación de todas las presentaciones restantes que Frehley tenía agendadas para el resto del año 2025.

Ace Frehley fue uno de los miembros fundadores de KISS, una banda reconocida por su llamativo maquillaje teatral y su estilo musical hard rock y glam rock. La agrupación se formó en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Cada músico adoptaba un personaje distintivo con su propio maquillaje y vestuario: Stanley era ‘The Starchild’, Simmons era ‘The Demon’, Criss era The Catman, y Frehley se transformó en The Spaceman. Durante su tiempo en KISS, Frehley colaboró en la composición de éxitos como ‘Detroit Rock City’, ‘Rock and Roll All Nite’ y ‘I Was Made for Lovin’ You’.

El guitarrista se separó de la banda en 1982 para enfocarse en su carrera en solitario con el proyecto Frehley’s Comet, aunque regresó a KISS en 1996. Sin embargo, en 2002 dejó el grupo definitivamente y fue sustituido por Tommy Thayer en el rol de The Spaceman. Desde entonces, continuó dedicándose a su trayectoria como artista solista.