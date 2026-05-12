Gulf State Park presenta su nuevo complejo para RV

12 de mayo de 2026 – GULF SHORES, Alabama – Agencias.

La aventura acaba de recibir una mejora en el Gulf State Park.

Ya se encuentra abierto el nuevo complejo para vehículos recreativos (RV) del parque, el cual redefine la experiencia de acampar con un confort superior, comodidades modernas y un acceso inigualable a la impresionante costa del Golfo de Alabama. Con la adición de 103 sitios de acampada premium, el Gulf State Park ahora cuenta con orgullo con 607 sitios para RV, lo que lo convierte en el campamento para RV operado por un parque estatal más grande de los Estados Unidos.

Esta expansión no se trata solo de tamaño, sino de la experiencia. Los huéspedes pueden disfrutar de más espacio, mayor comodidad y más oportunidades para explorar todo lo que el parque ofrece, desde senderos panorámicos hasta playas de arena blanca como el azúcar.

El campamento en Gulf State Park se mantiene ocupado al menos en un 90 por ciento durante todo el año, afirmó Chris Blankenship, comisionado del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama. Sabíamos que teníamos que crecer para satisfacer la demanda. Ahora que la construcción ha finalizado, estamos seguros de que los visitantes quedarán verdaderamente maravillados con esta expansión.

La gran inauguración del lunes se celebró con una ceremonia de corte de cinta encabezada por líderes comunitarios y personal de Parques Estatales, marcando la transformación de un antiguo campo de golf en un destino al aire libre de primer nivel.

El complejo para RV también incluye:

a) 103 nuevos sitios de acampada para RV con conexiones modernas de agua, alcantarillado y electricidad.

b) Edificio de administración y registro (check-in).

c) Nueva casa club con áreas de reunión, instalaciones de catering y cafetería.

d) Dos nuevas casas de baño, que cuentan con suites privadas de estilo familiar para mayor comodidad y seguridad.

e) Piscina de agua salada y área de juegos acuáticos (splashpad) independiente.

f) Putting green y canchas de pickleball.

g) Nuevo parque infantil accesible.

h) Cuatro pabellones de nueva construcción, ideales para reuniones y eventos.

i) Lavandería disponible las 24 horas.

j) Caminos pavimentados y lisos, y una entrada de cuatro carriles para campistas para acomodar a los RV más grandes de la actualidad.

k) Senderos para caminatas con mantillo.

Gulf State Park es un lugar verdaderamente especial, dijo el director de Parques Estatales de Alabama, Matthew Capps. Desde el icónico muelle del Gulf State Park y nuestras hermosas playas hasta la tranquilidad del lago Shelby y la belleza escénica del sendero Hugh S. Banyon Backcountry Trail, el parque nunca decepciona. Estamos seguros de que el nuevo complejo para RV seguirá haciendo que los visitantes quieran volver una y otra vez.

Este nuevo campamento fue construido gracias a la inversión de 85 millones de dólares en parques estatales aprobada por los votantes de Alabama en 2022, una inyección de fondos que también condujo a la renovación total del Parque Estatal Lake Lurleen, cerca de Tuscaloosa, que reabrió sus puertas el mes pasado.

Además, otro proyecto financiado por bonos —la construcción de un nuevo albergue de 32 habitaciones al borde de un acantilado en el Parque Estatal Cheaha— está en camino de finalizar a finales de este año. Otros proyectos completados recientemente en los Parques Estatales incluyen el nuevo parque infantil en el Parque Estatal Joe Wheeler y el nuevo Centro de Eventos en el Parque Estatal Chewacla.

Gulf State Park es realmente una de las joyas de la corona de Alabama, y esta nueva adición refleja el compromiso continuo de preservar y mejorar uno de los recursos públicos más preciados de nuestro estado, dijo la representante Frances Holk-Jones. Proyectos como este no solo mejoran el acceso para visitantes y familias, sino que también fortalecen el turismo y las oportunidades económicas en toda nuestra comunidad costera y en todo Alabama. Es maravilloso ver una inversión continua en Gulf State Park aquí en nuestro distrito y en un lugar que significa tanto para los residentes y visitantes por igual.

Ya sea que esté planeando una escapada de fin de semana o una estancia prolongada, nunca ha habido un mejor momento para experimentar el Gulf State Park, donde la aventura se encuentra con el lujo bajo el cielo abierto.