Hallan el cuerpo de un navegante desaparecido en el lago Guntersville

19 de mayo de 2026 – GUNTERSVILLE, Alabama – Agencias.

Los servicios de emergencia encontraron el cuerpo de un navegante desaparecido en el lago Guntersville, según la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Marshall (EMA).

El director de la EMA, Blake Farmer, informó que el cuerpo de Jeremiah Gamble, de 25 años, fue hallado cerca del área del campamento Honeycomb en el lago Guntersville alrededor de las 5:20 p.m. del martes.

Farmer indicó que Gamble desapareció el domingo alrededor de la 1:30 p.m. en Campground Road, al norte de Guntersville.

Gamble cayó de una embarcación y no volvió a la superficie. Al menos otra persona también se encontraba en la embarcación.

Gamble se sumergió y no reapareció.

“En las aguas poco profundas del lago Guntersville, hay mucha hierba y vegetación, lo que dificulta el sonar. La visibilidad mejora al llegar a aguas más profundas. Se necesita más personal para rastrear esas zonas y ver qué podemos encontrar en el fondo”, explicó Farmer.

Las autoridades tuvieron que suspender la búsqueda el domingo por la noche debido a las difíciles condiciones del agua.

Los oficiales piden a los navegantes que se mantengan alejados de la zona de búsqueda y recuerdan a todos la importancia de usar chalecos salvavidas durante las salidas al agua este verano.