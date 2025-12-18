Hallan muerto al sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown

18 de diciembre de 2025 – Washington – EFE.

Las autoridades estadounidenses han identificado formalmente a un hombre de origen portugués como el responsable de los disparos ocurridos recientemente en las instalaciones de la Universidad de Brown. El individuo de cuarenta y ocho años fue localizado sin signos vitales tras una intensa búsqueda por parte de las fuerzas del orden. Según los informes policiales, el hallazgo se produjo en una zona alejada del campus y las evidencias iniciales sugieren que el sujeto se quitó la vida.

El cuerpo del sospechoso, quien respondía al nombre de Claudio Neves, fue hallado específicamente dentro de una bodega situada en el estado de New Hampshire. La policía estatal confirmó este hecho durante una comparecencia ante los medios de comunicación donde se detallaron los últimos movimientos del implicado. Este desenlace pone fin a una persecución que se extendió por varios puntos de la región tras el ataque violento en el centro educativo.

Después de confirmarse el deceso del presunto agresor, el alcalde de la ciudad de Providence expresó un mensaje de alivio para toda la comunidad local. El funcionario señaló que la resolución de la búsqueda aporta una sensación de seguridad necesaria para los residentes que se encontraban bajo alerta. Con la eliminación de la amenaza inmediata, las familias y los vecinos de la zona pueden recuperar finalmente la calma perdida durante el incidente.

El proceso de localización fue posible gracias al rastreo de un vehículo alquilado en el estado de Massachusetts, lo que permitió a los investigadores seguir la pista hasta el almacén definitivo. Al ingresar al recinto, los agentes no solo encontraron al hombre fallecido, sino también varios objetos personales y dos pistolas. Estos elementos fueron confiscados de inmediato para formar parte de la investigación criminal que sigue en curso para esclarecer los motivos.

La fiscalía vincula directamente a Neves con la muerte de dos jóvenes estudiantes pertenecientes a la prestigiosa institución académica. Las víctimas fueron identificadas como una mujer originaria de Alabama y un joven con raíces uzbekas y estadounidenses, quienes perdieron la vida durante el tiroteo. La comunidad universitaria se encuentra de luto mientras se intenta comprender cómo ocurrió este trágico suceso que cobró la vida de dos promesas académicas.

Por su parte, la dirección de la universidad reveló que el agresor tuvo un vínculo previo con el centro educativo hace más de dos décadas. Se confirmó que el hombre cursó estudios avanzados en el departamento de física durante un periodo breve, lo que explica su conocimiento sobre la estructura del lugar. Las autoridades universitarias deducen que el atacante estaba familiarizado con el edificio específico donde decidió perpetrar el crimen debido a su pasado estudiantil.