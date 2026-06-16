Hallan restos humanos en Anniston vinculados a desaparecido

Qué pasó: La policía localizó restos humanos en una zona de densa vegetación y bajo sospechas de que pertenecen a un hombre reportado como desaparecido.

La policía localizó restos humanos en una zona de densa vegetación y bajo sospechas de que pertenecen a un hombre reportado como desaparecido. Por qué importa: El hallazgo pone fin a la búsqueda activa iniciada a principios de mes, conmocionando a las comunidades colindantes de la región.

El hallazgo pone fin a la búsqueda activa iniciada a principios de mes, conmocionando a las comunidades colindantes de la región. El dato clave: Los investigadores asocian el cuerpo a un ciudadano de 58 años visto por última vez en mayo, descartando inicialmente indicios de criminalidad.

Descubrimiento de restos humanos cerca de los límites de Anniston y Oxford

Un operativo de la policía local derivó en el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa junto a la avenida South Quintard. El hallazgo se produjo en un área caracterizada por su densa vegetación, justo en la zona limítrofe entre las ciudades de Anniston y Oxford.

Por las pertenencias y objetos personales encontrados en la escena del descubrimiento, los investigadores policiales presumen que el cadáver corresponde a Howard Patrick Brown, Jr. Las autoridades emitieron un comunicado expresando sus condolencias a la familia tras confirmar que este desenlace interrumpe las labores de rastreo.

Investigación forense en el estado de Alabama e identificación oficial

El Departamento de Ciencias Forenses de Alabama en Huntsville asumirá la responsabilidad de realizar la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso. Los análisis especializados también buscarán proveer una identificación positiva y definitiva del individuo para esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición.

Aunque los primeros exámenes en el lugar no muestran indicios inmediatos de un acto criminal, la División de Investigación de la Policía de Anniston mantiene habilitada su línea telefónica para recibir cualquier información ciudadana. El hombre civil de 58 años era originario de Oxford y su rastro se había perdido desde finales de mayo.