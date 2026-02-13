Hallazgo de fósiles de megafauna en Costa Rica revela secretos del Pleistoceno

13 de febrero de 2026 – San José – EFE.

Las autoridades costarricenses confirmaron recientemente el descubrimiento de restos fósiles pertenecientes a un perezoso gigante y un mastodonte en la provincia de Cartago. Este importante hallazgo de megafauna pleistocénica representa un avance fundamental para la ciencia local, permitiendo comprender mejor las especies que habitaron la región hace miles de años. El Ministerio de Cultura destacó que este evento fortalece el patrimonio paleontológico del país y posiciona a la nación como un referente en la investigación regional sobre animales prehistóricos.

La investigación científica comenzó gracias a la alerta de un ciudadano que detectó la presencia de posibles osamentas en una propiedad privada. Tras recibir el reporte, especialistas del Museo Nacional realizaron las inspecciones técnicas pertinentes y confirmaron la autenticidad de las piezas. Este aviso ciudadano permitió iniciar de inmediato las labores de excavación y rescate bajo protocolos estrictos para preservar la integridad de los restos encontrados en el sitio.

Hasta el momento se han ejecutado trece jornadas de trabajo de campo que dieron como resultado la recuperación de casi cincuenta piezas óseas de gran valor. Entre los elementos más destacados se encuentra una defensa completa de 1.60 metros de largo, además de vértebras, fémures, costillas y falanges que están siendo analizadas. Debido al volumen y al estado de conservación del material, este evento se considera uno de los registros paleontológicos más trascendentales de las últimas décadas en el territorio nacional.

El equipo multidisciplinario encargado de la recuperación está formado por una docena de expertos en áreas como geología, biología y arqueología, con el apoyo de académicos de la Universidad de Costa Rica. La dirección técnica del proyecto recae en especialistas en historia natural y conservación del patrimonio cultural. Además, el proceso cuenta con asesoría internacional de expertos de Nuevo México y geólogos locales de renombre para garantizar el rigor científico en cada etapa del estudio.

Los análisis geológicos preliminares realizados en las capas de sedimentación sugieren que los restos de los géneros Cuvieronius y Eremotherium tienen una antigüedad que oscila entre los diez mil y cuarenta mil años. Estas estimaciones temporales ayudan a reconstruir el ecosistema del pasado profundo y las rutas migratorias de los grandes mamíferos en Centroamérica. Los estudios continúan enfocados en la identificación precisa de cada fragmento y en el análisis del contexto ambiental donde quedaron sepultados.

Ante la relevancia del descubrimiento, el Ministro de Cultura instruyó la creación de una sala de exhibición permanente en el Museo Nacional dedicada exclusivamente a la paleontología. El objetivo de este nuevo espacio es que el público general y la comunidad estudiantil puedan acceder a estos tesoros naturales con fines educativos. Esta iniciativa busca asegurar que el conocimiento sobre la fauna prehistórica de la región permanezca en la memoria colectiva y sirva de base para futuras investigaciones científicas.