Hamilton y Leclerc dominan el debut de la F1 en Madring

Qué pasó : Charles Leclerc y Lewis Hamilton probaron sus monoplazas Ferrari por primera vez sobre el asfalto del nuevo circuito urbano de Madring.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton probaron sus monoplazas Ferrari por primera vez sobre el asfalto del nuevo circuito urbano de Madring. Por qué importa : El test privado marca el debut oficial del trazado antes de albergar el Gran Premio de España de Fórmula Uno.

: El test privado marca el debut oficial del trazado antes de albergar el Gran Premio de España de Fórmula Uno. El dato clave: La pista madrileña cuenta con una longitud de 5.416 kilómetros y requirió un plan de rodaje publicitario de 200 kilómetros totales.

Leclerc y Hamilton lideran el debut de la Scuderia en la pista madrileña

La escudería Ferrari dio inicio a sus entrenamientos privados este jueves con motivo de una jornada de rodaje publicitario o filming day. El piloto monegasco Charles Leclerc fue el encargado de inaugurar la pista por la mañana en un trazado que aún ultima detalles en sus gradas e infraestructura.

Durante la tarde, el séptuple campeón del mundo, Lewis Hamilton, tomó el relevo para completar el itinerario planificado de 100 kilómetros por piloto. El equipo italiano busca recolectar datos clave mientras se mantiene segundo en el campeonato de constructores de este deporte motor.

Impacto urbano en Madrid y la lucha por el campeonato mundial

El despliegue de los monoplazas por la capital requirió el cierre de diversas calles principales, según informó el Ayuntamiento de Madrid. Las autoridades emitieron alertas de tráfico orientativas para mitigar las afectaciones viales provocadas por el monoplaza número 17 y su compañero.

Esta sesión sirve de preparación de cara al Gran Premio de España, programado del 11 al 13 de septiembre. En la tabla de posiciones, Hamilton marcha tercero con 147 puntos, persiguiendo de cerca al líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli.