Harrison Ford recibirá un premio especial por su destacada trayectoria profesional en Hollywood

18 de diciembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La organización que representa a los intérpretes en la industria cinematográfica estadounidense ha decidido otorgar un reconocimiento especial a Harrison Ford durante la próxima entrega de sus galardones anuales. La ceremonia número sesenta y uno tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles a inicios del mes de marzo del siguiente año. Este premio busca destacar la influencia duradera que el actor ha tenido en la gran pantalla a lo largo de varias décadas de trabajo ininterrumpido.

El dirigente de la institución gremial expresó que el artista posee una identidad única que ha logrado moldear la cultura de entretenimiento a nivel internacional. Se resaltó que su trayectoria ha estado marcada por una búsqueda constante de retos interpretativos y una dedicación genuina hacia su oficio. Para el sindicato representa un honor celebrar a una figura cuyo aporte al arte dramático es considerado fundamental y difícil de borrar con el paso del tiempo.

Al enterarse del homenaje, el protagonista de múltiples éxitos de taquilla manifestó su agradecimiento y alegría por ser distinguido por sus propios colegas de profesión. El intérprete recordó que ha dedicado gran parte de su existencia a trabajar en los estudios de filmación rodeado de profesionales talentosos. Asimismo, subrayó que pertenecer a este círculo creativo ha sido una de las mayores satisfacciones de su vida personal y profesional.

El camino al éxito masivo comenzó para él hace más de medio siglo con participaciones en producciones que pronto se convirtieron en clásicos. Su consolidación como una figura de renombre mundial se produjo a finales de la década de los setenta con personajes que definieron géneros enteros del cine de aventuras y ciencia ficción. Posteriormente, asumió roles de exploradores y héroes que se mantienen vigentes en la memoria de distintas generaciones de espectadores alrededor del globo.

Más allá de su faceta frente a las cámaras, el sindicato puso en valor el compromiso del actor con causas sociales y la protección de los recursos naturales del planeta. Se mencionó su participación activa en diversas organizaciones internacionales que trabajan por la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Su labor fuera de los escenarios incluye colaboraciones en proyectos documentales enfocados en concienciar a la población sobre el impacto del cambio climático.

Estos galardones son considerados unos de los más prestigiosos del sector audiovisual debido a que el jurado está compuesto por miles de miembros activos de la asociación. La relevancia de este evento se equipara a otras grandes citas de la temporada de premios donde se celebra la excelencia en el cine y la televisión. La entrega de este año promete ser un momento emotivo al reunir a las estrellas más brillantes para aplaudir la vida de uno de sus mayores referentes.