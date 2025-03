Harry Potter y Dark Universe estarán entre las atracciones del nuevo parque Epic en Florida

18 de marzo de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Universal abrirá su nuevo parque Epic Universe el próximo 22 de mayo, ubicado cerca de los tres parques existentes en Orlando, Florida. El nuevo parque contará con cinco mundos temáticos, entre los que se incluyen Harry Potter, Dark Universe, ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y Nintendo.

El parque se encuentra a solo unos kilómetros de los parques ya existentes y tendrá áreas como Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter-Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon-Isle of Berk y Dark Universe.

Al ingresar al parque, los visitantes cruzarán por el portal Chronos, que les llevará a Celestial Park, una zona central que conecta los distintos mundos temáticos del parque. Este espacio actuará como punto de acceso a las demás atracciones del lugar.

Los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de una recreación a gran escala del Ministerio de Magia. En la atracción principal, los visitantes se sumergirán en una aventura interactiva a través de este lugar emblemático, viajando desde París hasta el Ministerio de Magia británico para ser parte del juicio de Dolores Umbridge en “Harry Potter and the Battle at the Ministry”.

Super Nintendo World permitirá a los asistentes adentrarse en un colorido universo inspirado en los videojuegos de Nintendo. Los visitantes podrán experimentar experiencias interactivas y sentirse como parte de los juegos favoritos, incluidos los famosos escenarios como el monte Beanpole.

Isle of Berk, basada en la popular serie ‘Cómo entrenar a tu dragón’, transportará a los visitantes al mundo de los vikingos y dragones. Con enormes estatuas vikingas y atracciones temáticas, los asistentes podrán vivir la experiencia de volar en un dragón en Hiccup’s Wing Gliders y participar en competencias como Fyre Drill.

Dark Universe ofrecerá una experiencia inmersiva centrada en los monstruos clásicos de Universal, como Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein. Esta zona combinará elementos de terror y nostalgia, destacando la mansión de Frankenstein como su principal atracción, donde los visitantes enfrentarán una horda de monstruos.

El parque Epic Universe contará con más de 50 atracciones, opciones gastronómicas, tiendas y entretenimiento en vivo. Las entradas ya están a la venta, lo que permite a los fanáticos anticiparse a esta nueva experiencia de Universal.