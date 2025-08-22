Hermanas del Centre mueren en un choque en el condado de Cherokee

22 de agosto de 2025 – CHEROKEE COUNTY, Alabama – Agencias.

Dos chicas de Centre murieron a causa de un choque entre dos vehículos el jueves por la tarde en el condado de Cherokee.

El médico forense del condado de Cherokee ha identificado a las víctimas como Lillian McCain, de 18 años, y su hermana de 12 años, Libby McCain. El viernes, 22 de agosto, habría sido el 19 cumpleaños de Lillian.

La Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) dice que las víctimas viajaban por la carretera 29 del condado de Cherokee, cerca de la carretera 28, a unas nueve millas al noreste de Piedmont, cuando su vehículo fue impactado por un camión con remolque alrededor de las 3:15 p.m.

La ALEA dice que ambas chicas murieron en el lugar.

El superintendente de las escuelas del condado de Cherokee, Michael Welsh, dice que Libby estaba en sexto grado en la escuela Spring Garden y que Lillian acababa de empezar sus clases en la Universidad Estatal de Jacksonville después de graduarse en mayo de 2025 de la escuela secundaria Spring Garden.

El viernes por la tarde, el presidente de la Universidad Estatal de Jacksonville, Dr. Don C. Killingsworth, Jr., dijo que el accidente es una tragedia inimaginable.

Los agentes de la División de Patrulla de Carreteras de la ALEA están investigando el accidente. Los detalles sobre lo que provocó la colisión no han sido revelados.