Herrera, técnico mexicano, es despedido de Costa Rica tras eliminación del Mundial

20 de noviembre de 2025 – San José – EFE.

El entrenador mexicano Miguel Herrera fue destituido de su cargo como director técnico de la selección de Costa Rica, según informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) mediante un breve comunicado. Su salida se produce después de diez meses al mando y tras el fracaso del equipo en la clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

La FCRF confirmó que, a partir de este jueves 20 de noviembre, Herrera y su cuerpo técnico han finalizado su relación con la Selección Mayor de Costa Rica. Esta decisión se toma como consecuencia directa de los resultados obtenidos en el proceso eliminatorio.

La entidad rectora del fútbol costarricense anunció que su Comité Ejecutivo comenzará próximamente la evaluación y el “proceso de análisis de candidatos” para encontrar un nuevo director técnico. El objetivo es que el nuevo estratega se haga cargo del equipo para los partidos programados en las futuras ventanas internacionales de la FIFA en 2026.

Herrera había asumido el puesto en enero pasado, reemplazando al argentino Gustavo Alfaro, quien había dimitido para tomar las riendas de la selección de Paraguay, a la cual logró clasificar al Mundial de 2026. La principal tarea del técnico mexicano era conseguir la séptima participación mundialista para Costa Rica y la cuarta de manera consecutiva.

Sin embargo, el objetivo no se cumplió. Costa Rica finalizó en el tercer lugar del Grupo C de la eliminatoria de Concacaf con solo siete puntos y una única victoria, quedando por debajo de Haití, que obtuvo el pase directo, y de Honduras. La no clasificación hizo que la salida de Herrera fuera inevitable, dado que su contrato estaba supeditado a la obtención del boleto mundialista.

La gestión del mexicano fue objeto de críticas por parte de la prensa y algunos directivos locales. Se le reprocharon aspectos como la mala lectura de los partidos, planteamientos tácticos deficientes y, particularmente, haber dejado escapar puntos importantes al empatar encuentros contra Nicaragua y Haití, en ambos casos después de haber estado en ventaja en el marcador.