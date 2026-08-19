Hilary Duff despide a Hayden Panettiere tras su muerte

Qué pasó : La actriz Hayden Panettiere falleció a los 36 años en Greenville, South Carolina.

: La actriz Hayden Panettiere falleció a los 36 años en Greenville, South Carolina. Por qué importa : Hilary Duff y diversas figuras del entretenimiento expresaron su pesar por la trágica pérdida de la exestrella infantil.

: Hilary Duff y diversas figuras del entretenimiento expresaron su pesar por la trágica pérdida de la exestrella infantil. El dato clave: Investigaciones preliminares descartan actos violentos, apuntando a un paro cardíaco por aparente sobredosis.

Hilary Duff despide a Hayden Panettiere con emotivo mensaje

La industria del entretenimiento lamenta la inesperada muerte de Hayden Panettiere a los 36 años de edad. Ante la noticia, su colega Hilary Duff difundió un conmovedor tributo en Instagram para recordar la etapa en que ambas iniciaron sus carreras de actuación.

Duff rememoró la conexión especial que mantuvieron mientras afrontaban la fama a una edad tan temprana. Pese a perder el contacto con los años, destacó el carácter trabajador y la personalidad efervescente de la protagonista de Heroes.

Detalles del deceso y legado en Hollywood

Los servicios de emergencia acudieron al apartamento de Panettiere en Greenville tras una llamada al 911. La Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que las maniobras de soporte vital no lograron reanimarla, mientras se investiga un posible paro cardíaco.

La actriz dejó una destacada trayectoria en farándula con producciones como Remember the Titans, Nashville y A Bug’s Life. Le sobreviven sus padres, Skip Panettiere y Lesley Vogel, junto a su hija Kaya.