Hillary Clinton niega vínculos con Epstein y critica interrogatorio legislativo

26 de febrero de 2026 – Nueva York – EFE.

Hillary Clinton, quien fuera secretaria de Estado y primera dama estadounidense, ratificó este jueves que jamás mantuvo una relación personal o comunicación de ningún tipo con Jeffrey Epstein. Tras su comparecencia ante un comité del Congreso, la funcionaria desestimó el proceso calificándolo como una pérdida de tiempo y un ejercicio reiterativo que no aporta resultados útiles.

Desde su residencia en Chappaqua, Nueva York, Clinton atendió a los medios para recalcar que no existe conexión alguna entre ella y el fallecido magnate. Estas declaraciones ocurren justo antes de que su esposo, el expresidente Bill Clinton, se presente ante el mismo panel legislativo para ofrecer su testimonio sobre el caso.