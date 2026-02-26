Inicio Nación Hillary Clinton niega vínculos con Epstein y critica interrogatorio legislativo

Hillary Clinton niega vínculos con Epstein y critica interrogatorio legislativo

Por
lat_admin
-
115
0
Hillary Clinton niega vínculos con Epstein y critica interrogatorio legislativo
Hillary Clinton niega vínculos con Epstein y critica interrogatorio legislativo

26 de febrero de 2026 – Nueva York – EFE.

Hillary Clinton, quien fuera secretaria de Estado y primera dama estadounidense, ratificó este jueves que jamás mantuvo una relación personal o comunicación de ningún tipo con Jeffrey Epstein. Tras su comparecencia ante un comité del Congreso, la funcionaria desestimó el proceso calificándolo como una pérdida de tiempo y un ejercicio reiterativo que no aporta resultados útiles.

Desde su residencia en Chappaqua, Nueva York, Clinton atendió a los medios para recalcar que no existe conexión alguna entre ella y el fallecido magnate. Estas declaraciones ocurren justo antes de que su esposo, el expresidente Bill Clinton, se presente ante el mismo panel legislativo para ofrecer su testimonio sobre el caso.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí