Hispano sentenciado a dos años de prisión por reingreso ilegal a EE.UU.

17 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre fue sentenciado a 24 meses de prisión federal tras declararse culpable de reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos, el acusado, Ramón Rodríguez-González, de 43 años y ciudadano mexicano, admitió su culpabilidad en septiembre de 2025.

Registros judiciales indican que Rodríguez-González fue deportado por primera vez el 29 de abril de 2019, luego de ser condenado por hacer una declaración falsa de ciudadanía ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama.

Posteriormente, fue arrestado nuevamente el 30 de mayo de 2019 tras reingresar ilegalmente al país y deportado otra vez el 1 de junio de ese mismo año.

Las autoridades señalan que fue detenido por tercera ocasión el 27 de junio de 2025 por agencias del orden en Alabama, momento en el que fue transferido a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además del caso federal, Rodríguez-González enfrenta cargos estatales en el Condado Bibb por homicidio y abuso de un cadáver, según documentos judiciales.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre estos cargos estatales, los cuales continúan en proceso.