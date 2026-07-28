Histórica ejecución en Florida de dos condenados a muerte

El estado de Florida aplicó la inyección letal a James Duckett y Dominick Occhicone en una misma jornada.

Representa la primera doble ejecución en la entidad desde 1964 y consolida un récord en la pena capital a nivel nacional.

Desde enero de 2025, Florida suma 31 ejecuciones, abarcando casi el 50% de las 66 registradas en todo Estados Unidos.

Primeras ejecuciones dobles en Florida tras 60 años

Las autoridades carcelarias del estado llevaron a cabo la ejecución mediante inyección letal de los convictos James Duckett, de 68 años, y Dominick Occhicone, de 80 años. Ambos procedimientos se realizaron en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford.

El hecho marca un hito histórico al convertirse en la primera doble ejecución registrada en el territorio desde 1964, según reportes del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC). Los ajustes de condena ocurrieron con pocas horas de diferencia durante este martes.

Historial de las condenas y recursos legales agotados

James Duckett fue condenado por el secuestro, violación y homicidio de la menor Teresa McAbee en 1987. Por su parte, Occhicone cumplía sentencia por asesinar a los padres de su expareja en 1986, convirtiéndose en el reo ejecutado de mayor edad en la historia reciente de la nación.

A pesar de los recursos presentados sobre el estado de salud de los convictos y objeciones de la organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), el Tribunal Supremo de Estados Unidos y las cortes locales desestimaron las apelaciones finales.