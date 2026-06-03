Histórica incautación de armas y marihuana en Paraguay

Las fuerzas de seguridad paraguayas interceptaron cargamentos ilícitos internacionales de armamento pesado y sustancias estupefacientes en el principal aeropuerto del país.

Los operativos conjuntos desarticularon una red de tráfico internacional que pretendía abastecer al crimen organizado de la región utilizando rutas aéreas internacionales.

El saldo total incluye tres personas detenidas, 147,4 kilos de marihuana prémium decomisados y 84 piezas clave para ensamblar fusiles de asalto.

Detalles de los operativos antidrogas y tráfico de armas en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Las autoridades de seguridad del Estado ejecutaron dos procedimientos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que expusieron sofisticadas rutas de contrabando. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptó 147,4 kilos de marihuana con altos niveles de THC ocultos en piezas artísticas provenientes de California, Estados Unidos.

La investigación, denominada “Air Box”, provocó el arresto de tres ciudadanos paraguayos en Asunción y Luque. Además, los allanamientos posteriores revelaron un laboratorio de cultivo hidropónico cerrado de alta gama en la capital paraguaya, equipado con sofisticados sistemas de iluminación artificial y control térmico.

La conexión con redes criminales de Europa y Estados Unidos

De forma paralela, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) detectó un envío de encomienda aérea que contenía 84 piezas esenciales de armamento militar de asalto directo. Los componentes logísticos partieron de Europa, hicieron escala en cuatro ciudades estadounidenses y tenían como destino final el territorio nacional.

El armamento decomisado sirvió para ensamblar tres fusiles automáticos de uso militar exclusivo, capaces de efectuar hasta 600 disparos por minuto. Según los reportes oficiales, el destino de la carga ilícita era nutrir los arsenales operativos de peligrosas facciones criminales en Sudamérica.