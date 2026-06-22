Histórico decomiso de metanfetamina en Sinaloa rompe récords

El Ejército mexicano desmanteló un megaprecinto de drogas sintéticas vinculado directamente al Cartel de Sinaloa.

Representa el decomiso de metanfetamina más grande de la administración actual ante la presión de Estados Unidos.

Las autoridades confiscaron 24.400 litros de droga líquida, valorados en más de 9.000 millones de pesos.

Histórico golpe al narcotráfico en Sinaloa por fuerzas federales

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ejecutaron un megaoperativo antidrogas entre el 19 y el 20 de junio de 2026 en Los Mochis. Esta intervención militar consiguió asegurar un inmueble clave empleado por el crimen organizado en el noroeste del territorio de México.

Durante la incursión coordinada con la Fiscalía General de la República se logró la captura de Jorge ‘N’. El sospechoso es señalado como presunto integrante estratégico del Cartel de Sinaloa, agrupación catalogada por Washington como organización terrorista.

Presión internacional e impacto al Cartel de Sinaloa

El decomiso de metanfetamina líquida se complementó con la incautación de 98.640 litros y 59.425 kilogramos de precursores químicos esenciales. Esta masiva operación representa el golpe financiero más severo a las mafias bajo el mandato presidencial de Claudia Sheinbaum.

La intervención ocurre en un escenario de alta tensión fronteriza ante las exigencias de seguridad de Donald Trump. Asimismo, las autoridades federales mantienen bajo la lupa la crisis de violencia interna que azota la región sinaloense desde 2024.