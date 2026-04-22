Histórico juicio masivo contra la Mara Salvatrucha en El Salvador con testimonios clave

22 de abril de 2026 – Salvador – Agencias.

La justicia de El Salvador ha iniciado un proceso legal sin precedentes al agrupar a casi quinientos presuntos líderes y miembros de la Mara Salvatrucha en un solo juicio masivo. Esta medida forma parte de la estrategia de seguridad implementada bajo el régimen de excepción, buscando procesar de manera conjunta a quienes ocupaban las más altas jerarquías dentro de la organización criminal. La fiscalía ha presentado una voluminosa cantidad de pruebas y delitos que abarcan más de una década de actividad ilícita, marcando un hito en la historia judicial del país centroamericano por la magnitud de los imputados y la gravedad de los cargos.

Durante las primeras audiencias se han escuchado testimonios estremecedores de víctimas y testigos protegidos que detallan el control territorial que ejercían estas estructuras. Los relatos describen un sistema de extorsiones sistemáticas, reclutamiento forzado y actos de violencia extrema que mantuvieron en zozobra a comunidades enteras. Estos testimonios son fundamentales para la acusación, ya que permiten vincular de manera directa a los cabecillas con las órdenes ejecutadas en las calles, exponiendo el funcionamiento interno de la jerarquía conocida como la ranfla nacional.

El despliegue tecnológico ha sido una pieza central en este juicio masivo en El Salvador, ya que la mayoría de los acusados participan de forma virtual desde diferentes centros penales de máxima seguridad. Las imágenes de cientos de procesados siguiendo la audiencia a través de pantallas han dado la vuelta al mundo, simbolizando el uso de leyes excepcionales para agilizar la resolución de miles de causas penales. Este método permite mantener el orden y la seguridad en la sede judicial, evitando traslados de alta peligrosidad mientras se garantiza el avance del proceso legal de manera ininterrumpida.

Entre los delitos que se ventilan en este megaproceso destacan el homicidio agravado, el tráfico de armas, la desaparición de personas y el financiamiento de actos terroristas. La fiscalía general de la república sostiene que los procesados son responsables de una ola de crímenes cometidos entre los años 2012 y 2022, periodo en el cual la pandilla consolidó su influencia política y económica. La acumulación de penas solicitada para los fundadores y palabreros de la organización podría resultar en condenas de cientos de años de prisión, buscando erradicar definitivamente la influencia de estos grupos.

No obstante, el avance de estos juicios grupales también ha despertado el escrutinio de diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Estos organismos señalan preocupaciones sobre el debido proceso y la posibilidad de que personas inocentes queden atrapadas en la red de detenciones masivas sin una defensa individualizada adecuada. El gobierno salvadoreño, por su parte, defiende la legalidad de los procedimientos argumentando que la situación excepcional del país requiere medidas jurídicas extraordinarias para desarticular por completo las estructuras criminales que azotaron a la población por décadas.

Mientras el juicio avanza hacia las etapas de presentación de pruebas periciales y documentales, la sociedad salvadoreña observa con atención el desenlace de esta batalla legal. La resolución de este caso no solo definirá el futuro de los líderes de la MS13, sino que también sentará un precedente sobre la eficacia de los juicios masivos como herramienta contra el crimen organizado. La seguridad en el territorio nacional sigue siendo la prioridad declarada por el ejecutivo, que ve en este proceso judicial la culminación de su política de tolerancia cero frente a las pandillas en El Salvador.