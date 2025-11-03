Hombre acusado de accidente que cobró la vida de dos graduados de Corner High School

Hombre acusado de accidente que cobró la vida de dos graduados de...

3 de noviembre de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Un joven de 19 años fue acusado por un accidente ocurrido en julio de 2025, que cobró la vida de dos recién graduados de Corner High School.

Kamden Ryan Willis enfrenta dos cargos de homicidio imprudente por la muerte de Treylen Anderson Floyd, de 18 años y residente de Warrior, y Tristan Drake Cox, de 19 años y residente de Dora.

Según documentos judiciales, Willis conducía bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, los agentes respondieron a un reporte de un accidente automovilístico a las 2:58 a.m. del domingo 20 de julio en el bloque 6200 de Mount Olive Road, cerca de Partridge Loop.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Floyd y Cox fallecidos, y a varios pasajeros que habían salido despedidos del vehículo.

Según la oficina del sheriff, otros seis pasajeros, un hombre y cinco mujeres de entre 16 y 19 años, fueron trasladados al Hospital de la UAB con heridas que no ponían en peligro su vida.