Hombre acusado de asesinato después de que una mujer muriera tras ser baleada en Calera

13 de febrero de 2026 – CALERA, Alabama – Agencias.

Un hombre se encuentra tras las rejas enfrentando cargos de asesinato tras un tiroteo mortal ocurrido el viernes por la mañana en Calera, según informó el Departamento de Policía de Calera.

Los oficiales respondieron a un reporte de disparos en una vivienda ubicada en el bloque 100 de Merion Drive aproximadamente a las 5:00 a.m. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer que había sufrido heridas de bala.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada a la espera de la notificación a sus familiares, fue declarada muerta en la escena por el personal médico de emergencia.

El sospechoso, identificado como Corey Dewayne King, de 38 años, fue detenido en la residencia sin incidentes. King ha sido acusado formalmente de asesinato y actualmente se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Shelby.

“Esta es una tragedia terrible, y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima”, declaró el jefe de policía de Calera, David Hyche. “Nuestros investigadores están trabajando diligentemente para reunir todas las pruebas y asegurar que se haga justicia en este caso”.

Las autoridades indicaron que el tiroteo parece ser un incidente aislado de naturaleza doméstica y que no existe una amenaza continua para la seguridad del público.