Hombre acusado de homicidio imprudente en accidente que mató a su hermana

30 de diciembre de 2025 – CONDADO DE ETOWAH, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido acusado de un accidente mortal ocurrido en mayo de 2025.

Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), el miércoles 21 de mayo, Lisa O. Fitts, de 40 años y residente de Boaz, falleció cuando el vehículo en el que viajaba se salió de la carretera y chocó contra una alcantarilla en Whitesboro Road, cerca de Beach Street, en el condado de Etowah, al este de Sardis.

ALEA informa que, tras el impacto inicial, el vehículo volcó e impactó contra una casa. Fitts fue declarada muerta en el lugar. El conductor, Kevin A. Owens, de 36 años y residente de Boaz, fue trasladado en helicóptero al Hospital Huntsville para recibir atención médica.

Las autoridades indican que ni Fitts ni Owens llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente.

Según los registros judiciales, Owens está acusado de homicidio imprudente por la muerte de Fitts, causada por conducir bajo los efectos del alcohol.

El jefe de policía de Sardis, Keith Beaird, confirmó que Owens era hermano de Fitts.

Owens fue ingresado en la cárcel del condado de Etowah, pero ya salió bajo fianza.