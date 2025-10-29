Hombre acusado de homicidio por tiroteo en Sylacauga

29 de octubre de 2025 – SYLACAUGA, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Sylacauga acusó a un hombre de 53 años de homicidio, en relación con un tiroteo ocurrido en junio de 2025.

Los investigadores informaron que Grover Davis, de 47 años, recibió un disparo el 7 de junio de 2025 en el bloque 800 de Settlement Road en Sylacauga.

La policía identificó a William Barron, de 53 años, como el sospechoso. Se le entregó una orden de arresto por homicidio el 28 de octubre de 2025 y actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Talladega con una fianza de $150,000.