Hombre acusado de intento de asesinato tras disparar contra un agente de policía de Birmingham

Hombre acusado de intento de asesinato tras disparar contra un agente de...

19 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido acusado de intento de asesinato tras disparar contra agentes de policía de Birmingham la mañana del martes 19 de mayo.

La policía confirmó que ningún agente resultó herido en el incidente. Según informaron, los agentes respondieron a una llamada en el bloque 800 de la 3.ª Avenida Oeste por la presencia de un hombre sospechoso armado.

El sospechoso disparó contra los agentes tras ser identificado en el lugar. Después de que los agentes respondieran al fuego, se produjo una breve persecución que culminó con la detención del sospechoso.

“Agradecemos que nuestros agentes hayan podido salir ilesos, detener al sospechoso y garantizar que no existiera ninguna amenaza para la ciudadanía”, declaró la policía de Birmingham.

Ernest Anderson, de 36 años, ha sido acusado de intento de asesinato y se encuentra detenido en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza.