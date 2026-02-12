Hombre acusado de posesión de materiales de abuso sexual infantil en Huntsville

12 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Huntsville ha sido arrestado y acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, según el Departamento de Policía de Huntsville (HPD).

El jueves, los oficiales del HPD anunciaron que Caleb Nathaniel Smith, de 26 años, fue detenido tras una investigación llevada a cabo por la Unidad de Víctimas Especiales del departamento.

Según las autoridades, la investigación comenzó después de que el HPD recibiera un aviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) sobre la carga de archivos ilegales en internet.

Tras ejecutar una orden de registro en la residencia de Smith en Huntsville, los investigadores afirmaron haber localizado múltiples dispositivos digitales que contenían materiales de abuso sexual infantil.

Smith fue trasladado a la Cárcel del Condado de Madison. Actualmente enfrenta un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil (primer grado).

Los registros de la cárcel muestran que se le impuso una fianza de $15,000. El HPD señaló que la investigación sigue en curso y que podrían presentarse cargos adicionales a medida que se completen los análisis forenses de los dispositivos incautados.