Hombre acusado de posesión de pornografía infantil en el condado de Shelby

13 de marzo de 2026 – CONDADO de SHELBY, Alabama – Agencias.

La Oficina del Alguacil del Condado de Shelby arrestó a un hombre que, según dicen, cometió delitos sexuales que involucran a niños.

Esto después de que un oficial de la oficina del alguacil recibiera una pista del Grupo de Trabajo contra Delitos Infantiles en Internet (ICAC).

Fue entonces cuando las autoridades obtuvieron una orden de registro para los dispositivos electrónicos del sospechoso.

Tras registrarlos, dijeron que encontraron evidencia de posesión de pornografía infantil e intentos de difundirla.

También se encontró un video digital de una víctima que no sospechaba. Las autoridades dijeron que el video parecía ser generado originalmente y cumplía con los criterios para un cargo de voyeurismo.

Según los documentos judiciales, el delito de voyeurismo ocurrió en junio de 2025.

El sospechoso, identificado como Daniel Riley Yoder, ha sido acusado de 20 cargos de posesión con la intención de difundir pornografía infantil y un cargo de voyeurismo en primer grado.

Las fianzas por esos cargos suman un total de $645,000.

Yoder fue ingresado en la Cárcel del Condado de Shelby el 12 de marzo.