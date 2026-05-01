Hombre acusado de robar en una tienda y esconderse de la policía entre los arbustos

Hombre acusado de robar en una tienda y esconderse de la policía...

1 de mayo de 2026 – CALERA, Alabama – Agencias.

La policía de Calera informó que un hombre fue arrestado tras presuntamente robar en una tienda y luego huir de la policía.

La policía indicó que el jueves por la noche, a las 9:40 p.m., recibieron un reporte de un robo en una tienda. Acudieron al lugar y encontraron a un hombre que coincidía con la descripción huyendo.

Según los informes, el hombre fue visto quitándose algo de ropa. La policía cree que lo hizo para intentar cambiar su apariencia.

Se le ordenó detenerse, pero continuó corriendo.

Los agentes informaron que luego vieron al hombre esconderse entre los arbustos cercanos, negándose a salir. La policía tuvo que sacarlo de los arbustos y allí fue arrestado.

Según la policía, se cree que el hombre es del norte de Alabama. Se le acusa de robo con agravantes, resistencia al arresto e intento de fuga.

“Agradecemos la excelente relación y comunicación que mantenemos con los comercios de Calera. Trabajando juntos, logramos que robar sea menos rentable y más doloroso para los ladrones. El hurto en comercios encarece los precios para quienes trabajamos para pagar lo que necesitamos”, declaró el jefe de policía de Calera, David Hyche.