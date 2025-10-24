Hombre acusado por filmar mujeres en Cracker Barrel y otros locales en Cullman

Hombre acusado por filmar mujeres en Cracker Barrel y otros locales en...

24 de octubre de 2025 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un hombre de Vinemont fue acusado formalmente por un gran jurado del condado de Cullman, de más de 30 cargos de vigilancia criminal agravada.

El 22 de junio de 2025, oficiales del Departamento de Policía de Cullman recibieron una denuncia alegando que un hombre usó su teléfono para grabar a una mujer mientras usaba el baño de Cracker Barrel en Cullman.

Tras una investigación exhaustiva, Patrick Scott Herron, de 37 años, fue identificado como el principal sospechoso y arrestado el 2 de julio.

Durante la investigación, se ejecutaron órdenes de allanamiento y se hallaron pruebas adicionales.

Las pruebas indicaron que Herron presuntamente había visitado varios lugares en Cullman y el condado de Cullman, donde otras víctimas fueron grabadas y fotografiadas ilegalmente sin su consentimiento.

Herron fue acusado de 36 cargos de vigilancia criminal agravada y un cargo de manipulación de evidencia física.