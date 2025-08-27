Hombre acusado tras disparar contra un vehículo durante una discusión en Huntsville

27 de agosto de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Una discusión entre una pareja resultó en disparos mientras se encontraban afuera de una casa en Huntsville.

El lunes 25 de agosto, los agentes respondieron a un reporte de un posible tiroteo en el bloque 100 de Spinnaker Ridge alrededor de las 5 p.m.

Al llegar, los agentes encontraron un vehículo desocupado en el estacionamiento, que había sido alcanzado por disparos.

Según la Policía de Huntsville, la víctima, quien se encontraba junto al vehículo, declaró a los agentes que había estado discutiendo con su novio, John Clayton Glisson, de 36 años, residente de Huntsville.

Durante la discusión, Glisson sacó un arma de fuego y disparó contra su vehículo, que en ese momento estaba desocupado.

Después del incidente, Glisson abandonó el área y se dirigió a una casa cercana. El HPD informó que los agentes lograron convencer a Glisson de que se entregara sin peligro.

Fue arrestado y acusado de disparar un arma de fuego contra un vehículo desocupado y de violencia doméstica de tercer grado por imprudencia temeraria.

Fue trasladado e ingresado en la Cárcel del Condado de Madison.