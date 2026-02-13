Hombre arrestado en relación con un tiroteo en el condado de Etowah

13 de febrero de 2026 – CONDADO DE ETOWAH, Alabama – Agencias.

Un hombre se encuentra bajo custodia tras un tiroteo ocurrido el viernes por la mañana en el condado de Etowah, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Etowah.

Los investigadores identificaron al sospechoso como Justin Myrick, de 34 años.

De acuerdo con el sheriff Jonathon Horton, los agentes respondieron a un reporte de disparos en una residencia situada en la zona de Duck Springs poco después de las 8:00 a.m. Al llegar, los oficiales encontraron a una víctima masculina que sufría de al menos una herida de bala.

La víctima fue transportada a un hospital cercano para recibir tratamiento. Hasta el momento, su condición actual no ha sido revelada.

Las autoridades informaron que Myrick huyó del lugar antes de que llegaran los agentes, lo que desencadenó una breve búsqueda en el área circundante. Fue localizado y arrestado sin incidentes adicionales poco tiempo después.

Myrick ha sido acusado de:

Intento de asesinato

Posesión de un arma de fuego por parte de una persona prohibida

Actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención del Condado de Etowah. Los investigadores aún no han determinado el motivo del tiroteo, y el caso sigue bajo investigación activa.