Hombre arrestado por lanzar piedras grandes a vehículos en movimiento, impactando a 4

Hombre arrestado por lanzar piedras grandes a vehículos en movimiento, impactando a...

19 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham arrestó a un hombre acusado de lanzar piedras grandes a vehículos en movimiento.

La policía informa que el domingo 14 de septiembre, agentes de la Comisaría Este realizaban una inspección en un negocio en la autopista Gadsden.

Según la policía, una víctima les hizo señas para que se detuvieran e informó que alguien estaba lanzando piedras grandes a vehículos que circulaban por la autopista Gadsden y Roebuck Parkway.

La policía afirma que los agentes pudieron encontrar y arrestar al sospechoso de inmediato.

El sospechoso ha sido identificado como Tyrese Hayes, de 38 años y residente de Montgomery.

La policía confirmó que, antes de arrestar a Hayes, impactó cuatro vehículos con piedras. No se reportaron heridos.

Hayes ha sido acusado de cuatro cargos de imprudencia temeraria, cuatro cargos de daños a la propiedad en primer grado y cuatro cargos de lanzar/disparar un objeto mortal o peligroso contra un vehículo ocupado.

Hayes está detenido en la cárcel del condado de Jefferson con una fianza de 102.000 dólares.