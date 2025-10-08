Hombre arrestado por varios robos de vehículos en el condado de Jefferson

8 de octubre de 2025 – VESTAVIA HILLS, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Vestavia Hills arrestó a un hombre que, según afirman, está relacionado con múltiples robos de vehículos en las áreas de Cahaba Heights, Leeds y el condado de Jefferson.

Las autoridades informaron que el 6 de octubre de 2025 se ejecutó una orden de allanamiento que resultó en el arresto de Savonte Deandre Bailey, de 25 años, en relación con dichos robos.

Bailey enfrenta múltiples cargos por parte de la Fiscalía del Condado de Jefferson, incluyendo 11 cargos de allanamiento ilegal de morada, posesión de armas de fuego, conversión de pistola en ametralladora (con interruptor Glock), posesión ilegal de una sustancia controlada y posesión ilegal de marihuana.

Se le fijó una fianza de $220,000.