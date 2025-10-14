Hombre arrestado tras intentar secuestrar a empleada de tienda

14 de octubre de 2025 – DUNCANVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre fue arrestado tras intentar secuestrar a una mujer en una tienda de conveniencia en Duncanville.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa, alrededor de las 7 a. m. del martes 14 de octubre, los agentes acudieron al número 11137 de la Carretera 82 Este, en la parada rápida de la 82.

Las autoridades indican que la empleada de la tienda reportó que un hombre desconocido se detuvo en la tienda mientras ella estaba afuera, en el estacionamiento. El hombre le pidió un cigarrillo. Al regresar a su vehículo, la agarró y le dijo que subiera.

Según la oficina del sheriff, la mujer continuó forcejeando mientras el hombre intentaba salir de su vehículo.

Según se informa, el hombre blandió un arma, pero la mujer logró liberarse y regresó corriendo a la tienda para llamar a las autoridades.

La División de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa fue llamada para colaborar en la investigación.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa, se revisó el video de vigilancia de la tienda y se identificó al hombre como Christopher Herring, de 39 años.

Las autoridades indican que Herring fue encontrado por los agentes en otro lugar, detenido y trasladado a la División de Investigación Criminal.

Según la oficina del sheriff, Herring está acusado de secuestro en segundo grado y se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Tuscaloosa.