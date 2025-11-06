Hombre arrestado tras intentar subir a un autobús escolar en Hoover y agredir al conductor

6 de noviembre de 2025 – HOOVER, Alabama – Agencias.

Una persona fue arrestada tras agredir a un conductor de autobús en Hoover la mañana del jueves.

Según la policía de Hoover, los agentes respondieron a una llamada en una parada de autobús escolar en Summer Place Parkway a las 7:31 a. m. del jueves, donde se reportó que un hombre desconocido estaba agrediendo a un conductor. La policía indicó que el hombre actuaba de forma errática e intentaba subir al autobús.

Las autoridades informaron que el conductor actuó con rapidez y notificó a las autoridades. La policía localizó rápidamente al sospechoso y lo detuvo.

El conductor sufrió heridas leves y ningún estudiante estuvo involucrado en el incidente. Según la policía, se cree que el sospechoso no reside en los apartamentos cercanos ni tiene relación con ninguno de los estudiantes que iban en el autobús.

Actualmente, el sospechoso se encuentra detenido en la cárcel municipal de Hoover y el incidente sigue bajo investigación. La policía indicó que la identidad del sospechoso se dará a conocer una vez que se presenten los cargos formales.