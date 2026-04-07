Hombre arrestado tras persecución a alta velocidad en Calera con dos niñas dentro del auto

7 de abril de 2026 – CALERA, Alabama – Agencias.

Medios han identificado al hombre arrestado en relación con una persecución a alta velocidad que tuvo lugar el Domingo de Pascua.

El domingo 5 de abril, la policía de Calera fue notificada de un robo en el Walmart de Calera a las 2:20 p.m. Las autoridades informaron que los sospechosos, un hombre y una mujer, huyeron del lugar, tomando la Carretera 31, luego la Carretera 87 y finalmente regresando a la Interestatal 65 en dirección sur.

Los oficiales indicaron que los sospechosos, uno de ellos identificado como Brian Keon Davis, conducían de forma temeraria. Huyeron a gran velocidad de los oficiales que respondieron a la llamada, alcanzando velocidades de 209 km/h en una zona de 88 km/h. Todo esto ocurrió con las dos hijas pequeñas de Davis dentro del vehículo.

La policía informó que detuvieron la persecución al enterarse de que había niñas dentro del auto. La Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) y las autoridades del condado de Chilton se hicieron cargo de la persecución, que terminó en el condado de Autauga.

Según las autoridades, la ALEA pinchó las llantas del vehículo después de que los sospechosos circularan en sentido contrario por la I-65. Tras el incidente, Davis y la mujer intentaron huir, pero fueron capturados.

Las autoridades informaron que, además de los dos niños pequeños que iban en el auto, otros dos niños pequeños se encontraban en el Walmart de Calera cuando Davis y la mujer huyeron del lugar.

Según las autoridades, Davis es de Montgomery y tiene antecedentes por hurto en tiendas. En relación con este robo y la persecución, fue ingresado en la cárcel del condado de Shelby con los siguientes cargos:

– Intento de fuga (delito grave)

– Violencia doméstica: imprudencia temeraria, debido a que los niños estaban en el vehículo.

– Abandono de un menor

– Hurto en tienda

– 16 infracciones de tránsito

La mujer que acompañaba a Davis también fue acusada, pero su nombre no ha sido revelado. Sin embargo, la policía de Calera afirma que tiene 46 arrestos previos en cuatro estados y múltiples órdenes de arresto por delitos graves con extradición tanto estatal como nacional. Las autoridades indicaron que fue entregada a la Oficina del Sheriff del Condado de Elmore.

La policía de Calera informó que se notificó al Departamento de Recursos Humanos de Alabama (DHR) para que se hiciera cargo de los niños.