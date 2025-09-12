Hombre arrestado tras persecución, tiroteo en un complejo de apartamentos de Tuscaloosa

12 de septiembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La policía de Tuscaloosa arrestó a un hombre tras responder a una llamada por disparos el 11 de septiembre en los apartamentos Landmark.

Los agentes informaron que los testigos dijeron que los disparos provenían de un vehículo rojo. La policía pudo contactar al conductor, un hombre de 30 años llamado Tyler Guyton.

Según la policía, él inicialmente se negó a identificarse, luego puso su vehículo en marcha y se fue a gran velocidad. Los oficiales comenzaron a perseguir el auto a pie y en vehículos.

Guyton se dirigió hacia la salida del estacionamiento, que estaba bloqueada por una patrulla de policía ocupada. Guyton frenó, retrocedió y luego comenzó a conducir de nuevo hacia la patrulla. Un oficial que se acercaba a pie en ese momento disparó una vez al lado del conductor mientras le ordenaba que se detuviera. Guyton se detuvo por un instante y luego logró regresar al estacionamiento a gran velocidad. La persecución continuó hasta que Guyton entró en un callejón sin salida y se negó a salir de su vehículo. Finalmente fue retirado. Se descubrió que no había sido alcanzado por ningún proyectil, pero tenía una herida leve, posiblemente por vidrios rotos.

La Unidad de Crímenes Violentos fue llamada y los investigadores y supervisores no afiliados al Departamento de Policía de Tuscaloosa están a cargo de la investigación.

Guyton está acusado de intentar evadir a un oficial de la ley, obstruir las operaciones del gobierno y poner en peligro a otros.