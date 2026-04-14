Hombre arrestado tras sobredosis de gomitas de THC de un niño de 2 años

Hombre arrestado tras sobredosis de gomitas de THC de un niño de...

14 de abril de 2026 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Blount fue arrestado y enfrenta múltiples cargos tras presuntamente facilitar el acceso a drogas a varios menores.

Según los registros judiciales, en junio de 2025, Joshua Allan Robbins vendió o entregó una sustancia controlada a un joven de 15 años. Esto llevó a que Robbins fuera acusado posteriormente de dos cargos de distribución de una sustancia controlada a un menor.

Los registros judiciales alegan que el 22 de febrero de 2026, Robbins tenía niños pequeños en su residencia y dejó gomitas de THC, marihuana y parafernalia de drogas a la vista.

Según los informes, Robbins no supervisaba a los niños y un niño de 2 años terminó ingiriendo gomitas de THC, lo que le provocó una sobredosis.

El niño de 2 años fue llevado al Hospital Infantil de Alabama tras mostrarse aletargado y sin querer despertarse. Según documentos judiciales, se detectó un alto nivel de THC en el organismo del niño. Se desconoce su estado posterior.

Robbins está acusado de dos cargos de distribución de una sustancia controlada a un menor tras vender o entregar drogas a un joven de 15 años; de poner en peligro la vida de un menor mediante sustancias químicas, causándole lesiones físicas graves, después de que el niño de 2 años ingiriera gomitas de THC que le provocaron una sobredosis; y de imprudencia temeraria, en relación con la acusación de que Robbins dejó drogas y parafernalia de drogas al alcance de niños sin supervisión.