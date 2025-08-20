Hombre arrestado y acusado de amenaza terrorista contra una escuela primaria de Talladega

Hombre arrestado y acusado de amenaza terrorista contra una escuela primaria de...

20 de agosto de 2025 – TALLADEGA, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido arrestado después de hacer múltiples amenazas a una escuela primaria en Talladega.

Según el Departamento de Policía de Talladega, los oficiales fueron notificados de que la escuela primaria RL Young había recibido tres mensajes de un hombre que estaba haciendo amenazas contra la escuela y las personas dentro el martes 19 de agosto.

Después de las amenazas, las autoridades dicen que la escuela fue puesta en “seguridad reforzada” de inmediato y se contactó a las autoridades.

La policía dice que los investigadores desarrollaron de inmediato una persona de interés y comenzaron a tratar de localizarlo. El miércoles 20 de agosto, Devious Elwood Wilson, de 37 años, fue encontrado y llevado al Departamento de Policía de Talladega para ser interrogado.

Wilson fue acusado de hacer una amenaza terrorista en primer grado y está detenido en la Cárcel del Condado de Talladega a la espera de una comparecencia inicial el viernes.

La policía de Talladega dice que las medidas de seguridad reforzadas continuaron en todas las escuelas de la ciudad de Talladega el miércoles.