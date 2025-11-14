Hombre arrestado y acusado de intento de homicidio en relación con tiroteo en Fairfield

Hombre arrestado y acusado de intento de homicidio en relación con tiroteo...

14 de noviembre de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Una persona fue arrestada en relación con un tiroteo ocurrido la semana pasada en el condado de Jefferson.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, Roderics Monroe, de 51 años, fue identificado como sospechoso del tiroteo del 8 de noviembre en una gasolinera Shell ubicada en el bloque 3600 de la Avenida E, donde un hombre de 37 años resultó herido y fue trasladado al Hospital de la UAB.

Las autoridades informaron que se desconoce el estado de salud de la víctima.

Funcionarios del condado de Jefferson indicaron que Monroe fue identificado y detenido el viernes 14 de noviembre, y acusado de intento de homicidio.

“Nuestro equipo trabaja arduamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos del condado de Jefferson. Este arresto es un excelente ejemplo de trabajo en equipo”, declaró el sheriff del condado de Jefferson, Mark Pettway.

Monroe se encuentra actualmente bajo custodia en la cárcel del condado de Jefferson con una fianza de $60,000.

Si tiene alguna información relacionada con la investigación, se le pide que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al 205-325-1450 ó con Crime Stoppers al 205-254-7777.